В Батайске полиция провела рейд по 80 адресам проживания цыганской общины

В Батайске завершилась операция «Кочевник», в рамках которой полицейские проверяли места проживания представителей цыганской общины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Силовики обследовали 80 адресов и проверили сведения учета 132 человек. Для детальной проверки в отдел полиции доставили 13 человек, среди которых двое иностранных граждан. Правоохранители составили два протокола: по ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ) и по ч. 1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию) КоАП РФ.

Кроме того, полицейские зарегистрировали материал проверки в отношении гражданки России. Ее подозревают в фиктивной постановке иностранца на миграционный учет, что может быть квалифицировано по ст. 322.3 УК РФ.

Константин Соловьев