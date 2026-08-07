В Махачкале директор фирмы осуждена за мошенничество на 50 млн рублей

Суд Махачкалы приговорил генерального директора ООО «Инсайт Релиз» к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество с инвесторами на сумму 50,1 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Советский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Инсайт Релиз» по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По материалам дела, обвиняемая через интернет привлекала граждан к участию в инвестиционной деятельности, обещая возврат вложенных средств с процентами. В результате действий осуждённой потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму 50,1 млн рублей.

Изучив обстоятельства дела и заслушав стороны, суд признал её виновной и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Республики Дагестан.

Тат Гаспарян