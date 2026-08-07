В программе долгосрочных сбережений женщин вдвое больше: ПСБ поделился региональной статистикой

Все больше жителей Ставропольского края делают ставку на программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

Растущее доверие к этому финансовому инструменту подтверждают данные Ставропольского филиала ПСБ за первый квартал 2026 года: количество участников в регионе выросло на 26% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Ставропольцы оценили преимущества ПДС в ПСБ: ежегодное софинансирование от государства - до 36 тысяч рублей в течение 10 лет, возможность получать налоговый вычет, гарантированная защита капитала, а также специальные привилегии от банка для всех участников программы.

В региональном представительстве ПСБ рассказали, что активнее всего к ПДС подключаются жители края зрелого возраста – это женщины от 57 до 62 лет и мужчины от 63 до 67 лет. При этом доля женщин среди участников заметно выше - 67% против 33% мужчин. Такая вовлеченность вполне объяснима: зачастую именно женщины в семье отвечают за семейный бюджет, планирование расходов и формирование «подушки безопасности».

«Для долгосрочных сбережений важно, чтобы условия были не только выгодными, но и удобными в повседневной жизни. ПДС как раз закрывает эти потребности: дает предсказуемый результат, поддержку государства и возможность гибко управлять финансами. Мы помогаем клиентам рассчитать комфортный платеж и учесть все льготы, чтобы накопления были эффективным инструментом для достижения финансовых целей», – отметила Наталья Формина, вице-президент, управляющий Ставропольским филиалом ПСБ.

Участником программы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 70 лет. Подключить услугу можно в любом отделении ПСБ в Ставропольском крае либо онлайн - на сайте банка, заключив договор долгосрочных сбережений с Негосударственным пенсионным фондом ПСБ.

Подробную информацию об условиях программы долгосрочных сбережений в ПСБ можно получить здесь.

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