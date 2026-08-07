В Ростовской области начали охлаждать федеральные трассы из-за экстремальной жары

Из-за аномальной жары дорожные службы приступили к поливу федеральных трасс в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проливке подвергаются подъезды к Ростову-на-Дону от трассы М-4 «Дон» — западный и южный направления. Интенсивность движения на этих участках достигает 60 тыс. автомобилей в сутки. Также водой проливается трасса А-270, соединяющая Новошахтинск с Луганском.

Специалисты отмечают, что экстремальные температуры, как высокие, так и низкие, представляют серьезную угрозу для асфальтового покрытия. Регулярный полив дорог позволяет предотвратить появление деформаций и продлить срок службы дорожного полотна.

Наталья Белоштейн