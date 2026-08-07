Экс-глава департамента политологии УрФУ стал советником вице-губернатора

Бывший и.о. директора департамента политологи и социологии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) Александр Рыжков назначен советником вице-губернатора Свердловской области Василия Козлова, отвечающего за внутреннюю политику в регионе. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Рыжков пояснил, что в его обязанности входит анализ общественно-политической ситуации на Среднем Урале и выполнение поручений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Рыжков (слева)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Рыжков (слева)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Продолжаю работу с УрФУ, ее много. В университете есть задумки по реализации новых учебных программ, связанных с социальной архитектурой»,— добавил господин Рыжков.

Александр Рыжков возглавлял департамент политологи и социологии УГИ УрФУ с мая 2024 года по июнь 2026-го. Он сменил на посту Анну Гурарий, которая в октябре 2023 года была избрана председателем гордумы Екатеринбурга («Единая Россия»). Господин Рыжков в разговоре тогда заявил о планах развивать отечественную политологию и реализовывать учебные программы для участников специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что бойцы должны быть востребованы на рынке труда и в гражданской жизни, потому что «доказали свою преданность родине и патриотизм». В 2026 году Александр Рыжков не стал подавать документы на участие в конкурсе на пост директора департамента, подчеркнув, что видит другие варианты собственного развития.

Факультет политологии и социологии был образован в 1994 году в Уральском государственном университете (УрГУ). После вхождения вуза в состав УрФУ он был преобразован в департамент политологии и социологии Института социальных и политических наук (с 2017 года.— УГИ). В департаменте созданы кафедры социальной работы и управления персоналом, политических наук и прикладной социологии. Одновременно обучение по трем направлениям бакалавриата и четырем направлениям магистратуры проходят более 500 студентов дневного и заочного отделений.

Во время работы в УрФУ господин Рыжков параллельно трудился советником на тот момент вице-губернатора Олега Чемезова. В сентябре 2025 года, после проведения избирательной кампании главы Свердловской области, Олег Чемезов заявил об уходе с должности. Позже его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Василий Алексеев