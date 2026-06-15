Александр Рыжков заявил об уходе с поста главы департамента политологии УрФУ

И.о. директора департамента политологи и социологии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) Александр Рыжков не стал подавать документы на участие в конкурсе на руководящий пост. В разговоре с «Ъ-Урал» он сообщил, что видит другие варианты собственного развития. «С вузом я продолжу сотрудничать, есть несколько крупных проектов, которые обсуждались с руководством, мы их будем реализовывать. Думаю, что в определенном статусе я останусь в рамках УГИ»,— сказал господин Рыжков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Рыжков (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Рыжков (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Рыжков отметил, что на конкурс заявился директор школы академического и проектного развития УГИ УрФУ, профессор кафедры онтологии и теории познания департамента философии Павел Зайцев, который «несколько лет достаточно успешно работает в университете». «Мы с ним неоднократно разговаривали о путях развития департамента и факультета, и у нас практически на все вещи общий взгляд»,— пояснил он.

Господин Рыжков подчеркнул, что новый декан должен «сохранить научные и преподавательские школы, которые действуют и развиваются на факультете». «В среду Павел Зайцев представит свое видение развития факультета. Не хотелось бы предвосхищать его выступление»,— добавил и.о. директора департамента.

Руководство УрФУ объявило о проведении конкурса на пост директора департамента политологи и социологии УГИ УрФУ в мае. Претенденты должны иметь высшее образование и ученую степень в области социально-гуманитарных наук и ученого звания.

Факультет политологии и социологии был образован в 1994 году в Уральском государственном университете (УрГУ). После вхождения вуза в состав УрФУ он был преобразован в департамент политологии и социологии Института социальных и политических наук (с 2017 года.— УГИ). В департаменте созданы кафедры социальной работы и управления персоналом, политических наук и прикладной социологии. Одновременно обучение по трем направлениям бакалавриата и четырем направлениям магистратуры проходят более 500 студентов дневного и заочного отделений.

Александр Рыжков возглавил департамент политологи и социологии УГИ УрФУ в 2024 году. Он сменил на посту Анну Гурарий, которая в октябре 2023 года была избрана председателем гордумы Екатеринбурга («Единая Россия»). Господин Рыжков в разговоре с «Ъ-Урал» тогда заявил о планах развивать отечественную политологию и реализовывать учебные программы для участников специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что бойцы должны быть востребованы на рынке труда и в гражданской жизни, потому что «доказали свою преданность родине и патриотизм».

Господин Рыжков тогда добавил, что будет совмещать должность декана с обязанностями советника вице-губернатора Олега Чемезова. В сентябре 2025 года, после проведения избирательной кампании главы Свердловской области, Олег Чемезов заявил об уходе с должности. Позже его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Василий Алексеев