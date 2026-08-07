Часть долга «Донхлеббанка» продают на торгах за 20,5 млн рублей

В Ростовской области на торги выставили часть долга находящегося в процессе банкротства «Донхлеббанка». В лот входит право требований по кредитным обязательствам, начальную стоимость которого оценили в 20,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Согласно данным портала rusprofile, ПАО «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 30 марта 1993 года и занималось денежным посредничеством, включая банковские операции. С 10 апреля 2019 года управление обществом осуществляется представителем конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от января 2024 года выставленные на торги требования включены в реестр третьей очереди как обеспеченные залогом имущества должника. Залог реализован в ходе банкротства на сумму 22,8 млн руб.

Согласно условиям торгов, предусмотрено поэтапное снижение цены: с 17 по 21 августа, с 22 по 26 августа, с 27 августа по 1 сентября, со 2 по 6 сентября, с 7 по 11 сентября и с 12 по 16 сентября 2026 года цена каждого периода снижается на 8,5% от цены предыдущего периода. В финальном этапе — с 17 по 22 сентября 2026 года — снижение составит 8%.

Константин Соловьев