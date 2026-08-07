Жителя Ставрополя подозревают в обеспечении мошенников технической базой

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя краевого центра по подозрению в участии в организованной преступной группе телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело насчитывает девять эпизодов. По данным правоохранителей, обвиняемый отвечал за техническую инфраструктуру группы, в частности закупал сим-карты, регистрировал eSIM и создавал аккаунты в мессенджерах. При этом с потерпевшими фигурант самостоятельно не контактировал.

Другие участники группы с обеспеченной анонимностью обзванивали граждан, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или финансовых учреждений. Группа находила цели через фиктивные объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам либо убеждала, что их банковские счета под угрозой, а доступ к порталу Госуслуг взломан. После звонков граждане переводили деньги на «безопасные счета» или передавали наличные курьерам. Суммы ущерба варьировались от нескольких тысяч до 1,7 млн руб.

В одном из эпизодов, описанном МВД, мошенники пытались вынудить женщину оформить кредит, однако банк ей отказал — этот эпизод квалифицирован как покушение. Общий ущерб по всем эпизодам превысил 4 млн руб.

Во время обысков у обвиняемого изъяли ноутбуки, телефоны и множество сим-карт. На его компьютере полицейские также обнаружили паспортные данные посторонних лиц для регистрации аккаунтов. Материалы дела направили в суд.

Константин Соловьев