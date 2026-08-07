Более 3,4 тысячи человек пострадали от укусов клещей на Кубани с начала года

С начала 2026 года в Краснодарском крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3411 человек, в том числе 1295 детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений сократилось на 11,8%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На черноморско-азовском побережье зарегистрировано 1122 случая укусов клещей, из них 358 — среди детей. В Краснодаре пострадал 661 человек, включая 226 несовершеннолетних.

За отчетный период специалисты исследовали 9549 клещей методами ИФА и ПЦР. Из 2671 клеща, снятого непосредственно с людей, в 16,8% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

В регионе продолжается акарицидная обработка территорий с последующим контролем эффективности проведенных мероприятий. В настоящее время обработано более 3909 га, в том числе 868,3 га на территориях летних оздоровительных учреждений.

Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры профилактики: использовать репелленты, носить закрытую одежду светлых тонов, избегать высокой травы и густых зарослей, а после прогулок внимательно осматривать тело и одежду. Владельцам домашних животных также советуют применять средства защиты от клещей и поддерживать порядок на приусадебных участках. Снятых клещей можно сдать на исследование в специализированные лаборатории Роспотребнадзора.

Вячеслав Рыжков