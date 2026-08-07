Кубанского бизнесмена оштрафовали за продажу опасного средства от ожирения Osempa

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя Дмитрия Левицкого за оборот опасных биологически активных добавок (БАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как установлено судом, в ходе проверки региональное управление Роспотребнадзора обнаружило в помещении по улице Атарбекова продукцию без маркировки, предусмотренной требованиями технических регламентов: БАД в белых ПЭТ-упаковках, капсулы в блистерах, пищевую добавку на растительной основе Osempa на общую сумму 2,3 млн руб. (информация направлена в УФСБ России по Краснодарскому краю), а также сырье (яблоко сушеное порошок) — 250 кг на сумму 27,5 тыс. руб.

Таким образом, потребитель лишен возможности идентифицировать товар, установить его производителя, дату изготовления и срок годности. В судебном решении отмечается, что оборот такой продукции создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствует возникновению и распространению острых инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее угрозу причинения вреда здоровью). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Кроме того, вся некачественная и опасная продукция подлежит уничтожению. Решение суда может быть обжаловано.

В августе «Известия» писали, что в сети активизировались продавцы, которые выдают свои БАДы за «Оземпик». Их названия в различных вариациях имитируют название известного датского лекарства. Среди последних таких «новинок» — Ozempic якобы той же немецкой компании Libenskraft и Ultra Ozempic. Ozempic продавал также индивидуальный предприниматель из Краснодара Дмитрий Левицкий.

Наталья Решетняк