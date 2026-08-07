За ночь над Кубанью и другими регионами сбили 203 БПЛА

В ночь с 6 на 7 августа, в период с 20:00 до 08:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Тульской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Крым, Татарстан и Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков