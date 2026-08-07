Дагестан привлек более 132 млрд рублей в рамках шести крупных инвестпроектов

К середине 2026 года Дагестану удалось привлечь 132,8 млрд руб. инвестиций в шесть прорывных инвестпроектов. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные республиканского министерства экономики и территориального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что общая стоимость всех реализуемых проектов составляет 584,7 млрд руб. Их реализация позволит создать более 20,3 тыс. рабочих мест в различных секторах экономики региона.

В числе приоритетных направлений развития — формирование Каспийского, плодоовощного и стекольного кластеров, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание уделяется проекту «Город обувщиков».

Частные инвестиции в проекты составили 80,6 млрд руб. В числе реализованных инициатив — Новолакская ветровая электростанция мощностью 300 МВт и универсальный склад ООО «ОРЦ Махачкала».

В сфере промышленности запущено производство стеклянных шаров для стеклонити компании «Каспий Гласс», модернизирован цех стеклотары «Дагестан Стекло Тара», создан комплекс заводов по производству стройматериалов компании «Ровна».

Агропромышленный комплекс региона пополнился мощностями плодоовощехранилищ на 17,5 тыс. т. Заложены интенсивные сады. В туристической сфере реализованы проекты «Эколенд», «Каспий» и «Золотые пески».

На данный момент создано 3,5 тыс. рабочих мест, что составляет более 17% от запланированного объема.

Наталья Белоштейн