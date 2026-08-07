На Ставрополье объем продаж лекарств от аллергии достиг 228 млн рублей

Объем продаж антигистаминных препаратов системного действия в Ставропольском крае за первое полугодие 2026 года составил 227,9 млн руб., что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Количество упаковок на рынке края сократилось на 8%, достигнув 716,4 тыс. единиц. При этом средняя стоимость одной упаковки выросла на 12%, составив 318 руб.

Соседние регионы демонстрируют более активную динамику. В Краснодарском крае объем продаж антигистаминных препаратов увеличился на 14%, достигнув 597,2 млн руб. Количество реализованных упаковок выросло на 4%, а средняя цена поднялась до 336 руб. (+10%).

В число самых популярных лекарств от аллергии в регионе вошли Тералиджен (15,7% от общего объема продаж), Цетрин (9%), Супрастин (8%), Зодак (6,9%) и Донормил (6,2%).

Наталья Белоштейн