Днем над Кубанью и другими регионами сбили 281 БПЛА
В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря.