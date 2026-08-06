На Ставрополье проверяют озеро после массовой гибели рыбы

В озере Барсуки Кочубеевского округа Ставропольского края зафиксирована массовая гибель рыбы — специалисты краевого Министерства природных ресурсов отобрали пробы воды для установления точных причин произошедшего, сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды СК Фото: минприроды СК

Водоем в станице Барсуковской на Ставрополье стал местом массовой гибели рыбы. Краевое Министерство природных ресурсов приступило к расследованию инцидента после того, как 5 августа сообщения об экологическом ЧП разошлись в региональных СМИ.

Озеро Барсуки возникло на месте бывшей разработки полезных ископаемых. По предварительным данным ведомства, рыба погибла вследствие критического падения концентрации растворенного кислорода в воде. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, сотрудники профильных служб отобрали образцы воды и направили их на лабораторный анализ.

Глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов сообщил о ситуации в своем канале. По его словам, районные власти удерживают происходящее в поле зрения и поддерживают непрерывный контакт с задействованными структурами.

«Держим ситуацию на контроле и находимся в постоянном взаимодействии со всеми профильными службами для установления причин произошедшего и принятия необходимых мер», — написал Олег Борзов.

Дефицит кислорода в стоячих водоемах — распространенное летнее явление, особенно характерное для искусственных акваторий с ограниченным водообменом. Подобные объекты, образованные в результате промышленной деятельности, нередко отличаются нестабильным химическим составом воды и повышенной уязвимостью к температурным колебаниям.

Итоги лабораторных исследований определят дальнейшие действия властей в отношении водоема.

Станислав Маслаков