В Ростовской области бензин впервые за два месяца начал дешеветь

Средние розничные цены на автомобильное топливо в Ростовской области впервые за последние два месяца перешли к снижению после продолжительного периода роста, вызванного топливным кризисом на юге России. По данным еженедельного мониторинга Росстата, средняя стоимость литра автомобильного бензина в регионе составила 81,53 руб., тогда как неделей ранее она достигала 82,27 руб. Таким образом, за неделю бензин подешевел на 74 коп., хотя еще неделей ранее рост составлял сразу 2,53 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Наиболее заметно снизилась стоимость бензина марки АИ-92 — с 78,51 до 77,44 руб. за литр, или на 1,07 руб. Цена АИ-95 уменьшилась на 53 коп., до 83,77 руб. Дизельное топливо подешевело с 85,97 до 85,35 руб. за литр. Исключением стал только бензин АИ-98 и выше, который за неделю прибавил 34 коп. и достиг 101,18 руб. за литр. Динамика совпадает с общероссийской статистикой: по данным Росстата, за период с 27 июля по 3 августа средняя цена бензина в стране снизилась на 1,12 руб., до 76,57 руб. за литр, а дизельного топлива — на 2,09 руб., до 91,29 руб. Снижение стоимости бензина зафиксировали в 46 регионах России.

Разворот цен произошел на фоне постепенной стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов после масштабного дефицита топлива, который затронул большинство регионов юга России в июне—июле. Ростовская область оказалась одним из наиболее пострадавших субъектов. В начале июля региональные власти ввели ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях: легковые автомобили могли приобрести не более 30 л бензина за одну заправку, а для грузового транспорта и сельхозтехники действовали отдельные лимиты. Эти меры приняли после перебоев с поставками и образования очередей на АЗС.

Несмотря на начавшееся снижение цен, стоимость топлива в Ростовской области остается значительно выше уровня начала года. Еще в конце июня, по данным Росстата, средняя цена литра бензина составляла 73,7 руб., что на 20,2% превышало показатель аналогичного периода прошлого года. Тогда АИ-92 стоил 69,2 руб., АИ-95 — 76 руб., а АИ-98 — 98,1 руб. Уже в июле ускорение роста цен привело к введению ограничений на продажу топлива, после чего стоимость отдельных марок за несколько недель увеличилась еще на несколько рублей.

Станислав Маслаков