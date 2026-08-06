Во дворе многоквартирного дома в Краснодаре нашли обломки БПЛА

В Краснодаре во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают специалисты экстренных и оперативных служб, сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр призвал жителей не приближаться к найденным частям беспилотников и не предпринимать попыток самостоятельно перемещать их. При обнаружении подобных объектов необходимо сообщать в экстренные службы по номеру 112.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 августа в период с 20:00 до 08:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Аппараты были сбиты в том числе над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков