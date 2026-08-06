В Кабардино-Балкарии начал работу Северо-Кавказский институт МВД

В Кабардино-Балкарии приступил к работе Северо-Кавказский институт МВД России — новое федеральное государственное казенное образовательное учреждение, которое будет готовить сотрудников органов внутренних дел для регионов Северо-Кавказского федерального округа. О назначении временно исполняющего обязанности начальника института Юрия Сапронова и начале формирования вуза сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков по итогам встречи с министром внутренних дел по КБР Вячеславом Крючковым и руководителем нового учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Казбека Кокова Фото: Telegram-канал Казбека Кокова

Правовую основу для создания института правительство России утвердило 26 июня. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, предусматривает создание федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Учредителем вуза выступает МВД России, которому поручили в двухмесячный срок утвердить устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.

Согласно распоряжению правительства, институт будет реализовывать программы среднего профессионального и высшего образования, дополнительные профессиональные программы, а также вести научно-исследовательскую деятельность в сфере обеспечения законности и правопорядка. Создание нового учебного центра должно укрепить систему подготовки кадров для территориальных подразделений МВД в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, где ранее специализированного ведомственного института такого уровня не было.

Временно исполняющим обязанности начальника института назначен Юрий Сапронов. Он окончил Омский юридический институт МВД России, имеет ученую степень кандидата юридических наук и специализируется на криминологии и уголовном праве. По данным властей Кабардино-Балкарии, Сапронов является автором более 50 научных и учебно-методических работ, а также награжден рядом государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Казбек Коков заявил, что появление федерального ведомственного вуза расширит возможности профессионального образования для молодежи республики и всего Северного Кавказа. По его словам, институт станет не только образовательной площадкой, но и научным центром, который займется исследованиями в интересах правоохранительной системы.

Станислав Маслаков