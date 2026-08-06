Арбитраж Дагестана встал на сторону УФАС в деле о комиссиях при госзакупках

Дагестанское управление ФАС одержало победу в судебном противостоянии с оператором электронных торгов: республиканский арбитраж признал вынесенное антимонопольным органом решение и выданное предписание полностью обоснованными, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре разбирательства оказалась практика взимания платежей с участников закупочных процедур, которую применяло ООО «Русский тендер» при организации торгов в рамках Федерального закона о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. По заключению антимонопольного регулятора, избранная оператором схема тарификации повлекла сужение конкурентной среды.

Механизм взимания платежей предусматривал два варианта: процентный — в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, но не свыше 1,5 млн руб., либо фиксированный сбор в 10 тыс. руб. — в случаях, когда начальная стоимость контракта не устанавливалась. Именно привязка размера комиссии к стоимости лота стала ключевым предметом претензий со стороны УФАС.

Антимонопольщики указали на отсутствие прозрачного экономического обоснования подобной схемы: фактические издержки оператора при стандартном проведении торговой процедуры не находятся в прямой зависимости от суммы заключаемого контракта. Следовательно, масштабирование тарифа пропорционально стоимости закупки формирует неравные стартовые условия для претендентов. Финансовая нагрузка становится непредсказуемой и, как следствие, особенно чувствительной для субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на участие в крупных торгах.

На основании этих выводов ООО «Русский тендер» было признано нарушителем законодательства о защите конкуренции. Компания с таким выводом не согласилась и оспорила предписание надзорного органа в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Дагестана встал на сторону регулятора, отказав в удовлетворении поданного иска.

Станислав Маслаков