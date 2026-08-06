Топливный рынок Дагестана хотят открыть для крупных нефтяников

Правительство Дагестана намерено привлечь на региональный рынок вертикально интегрированные нефтяные компании, чтобы стабилизировать ситуацию с поставками автомобильного топлива и сжиженного углеводородного газа. Такое поручение дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов на совещании, посвященном ситуации на топливном рынке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам премьер-министра, вопрос находится на личном контроле временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. На совещании власти оценили текущую ситуацию с обеспечением республики бензином и сжиженным газом, обсудили причины возникших перебоев и меры по нормализации поставок. Рамазанов сообщил, что правительство уже ведет предварительные переговоры с крупными российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями и поручил профильным ведомствам проработать условия их возможного выхода на рынок республики.

Проблемы с обеспечением Дагестана топливом продолжаются с конца июня. Тогда Федор Щукин заявил, что дефицит нефтепродуктов затронул не только республику, но и ряд других российских регионов. По его словам, правительство Дагестана направило обращение в федеральный центр и приступило к работе с производителями и поставщиками топлива для обеспечения стабильных поставок. Руководитель региона также подчеркивал, что розничные цены формирует рынок, однако случаи необоснованного роста стоимости топлива должны пресекаться антимонопольными органами. Одновременно власти усилили контроль за безопасностью автозаправочных станций, многие из которых ранее подверглись масштабным проверкам на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Тема обеспечения региона нефтепродуктами ранее обсуждалась и на федеральном уровне. В конце июня Федор Щукин провел рабочую встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, курирующим топливно-энергетический комплекс. Главной темой переговоров стала именно ситуация с поставками нефтепродуктов в Дагестан. По итогам встречи стороны договорились усилить координацию между федеральными и региональными органами власти, а также производителями топлива для выработки долгосрочных решений по стабилизации рынка.

Ставка на привлечение вертикально интегрированных компаний означает попытку изменить структуру регионального рынка, где значительную роль традиционно играют независимые поставщики и небольшие сети автозаправочных станций. Прямой выход крупных нефтяных компаний позволит обеспечить республику собственными каналами поставок с нефтеперерабатывающих заводов, сократить число посредников и повысить устойчивость снабжения в периоды сезонного роста спроса. Официальные власти пока не называют компании, с которыми ведутся переговоры, а также возможные сроки их выхода на рынок.

Станислав Маслаков