Ставропольский край вошел в тройку регионов-лидеров по лесовосстановлению

Федеральное агентство лесного хозяйства включило Ставропольский край в тройку регионов-лидеров по итогам весеннего лесокультурного сезона — наряду с Брянской и Липецкой областями территория полностью выполнила запланированный объем работ по лесовосстановлению и лесоразведению, сообщили в Минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды СК Фото: минприроды СК

Рослесхоз подвел итоги весенней лесокультурной кампании 2026 года. По данным федерального ведомства, Ставропольский край вошёл в число трех субъектов, где все намеченные мероприятия по воспроизводству и созданию лесных насаждений реализованы в полном объеме. Помимо Ставрополья, в список отличившихся регионов включены Брянская и Липецкая области.

Работы по озеленению ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Этой весной специалисты краевых лесхозов заложили посадки на территории восьми муниципальных округов: в Кисловодске, а также в Арзгирском, Ипатовском, Предгорном, Курском, Степновском и Левокумском районах. Общий объем высаженного материала превысил 120 тыс. сеянцев. Для закладки насаждений были выбраны породы, адаптированные к климатическим и почвенным особенностям региона, — акация белая, джузгун, клен и сосна крымская.

«Весь посадочный материал, который используют лесхозы, наиболее подходит для природных условий Ставрополья. Лесовосстановительные работы в крае проводятся ежегодно», — подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.

В настоящее время специалисты перешли к следующему этапу — летним уходным мероприятиям за молодыми насаждениями, призванным обеспечить приживаемость и дальнейшее развитие высаженных деревьев.

Станислав Маслаков