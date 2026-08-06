В КубГМУ реализуют проект по голографической навигации в хирургии

В Кубанском государственном медицинском университете разрабатывают технологию голографической навигации для хирургии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект направлен на создание медицинского инструмента, который позволит врачам визуализировать анатомические структуры пациента в трехмерном формате и более точно планировать сложные операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как отмечают разработчики, технология позволит хирургам заранее оценивать расположение органов, сосудов и патологических образований, прогнозировать ход вмешательства и снижать риски для пациентов при технически сложных операциях.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой хирургии №3 КубГМУ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Дурлештер отметил, что разработка расширяет возможности современной хирургии, позволяя специалистам получать максимально детальную информацию об анатомии пациента до начала операции и принимать более точные решения непосредственно во время вмешательства.

Технология уже прошла апробацию на базе Краевой клинической больницы №2, где с ее применением выполнен ряд успешных операций. На разработку подана заявка на получение патента. Кроме того, переносная модель системы была использована при проведении пробной операции по лечению осколочных ранений в Республиканской больнице Донецка.

Вячеслав Рыжков