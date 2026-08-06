На Дону окажут матпомощь семьям, в которых погибли дети от атаки БПЛА на Кубани

Ростовская область окажет материальную помощь семьям погибших в результате атаки беспилотника ВСУ детей на пляже в Краснодарском крае. Кроме федеральных выплат в 1,5 млн руб., правительство области направит дополнительно 500 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

По данным властей, двое жителей Ростовской области, получившие ранения при атаке БПЛА, продолжают лечение в больнице Краснодара. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

«После выписки дальнейшее лечение и заботы по реабилитации пострадавших возьмет на себя минздрав региона», — отметил губернатор.

Константин Соловьев