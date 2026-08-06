Трое жителей Ростовской области пойдут под суд за ограбление ставропольских стариков

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю передала в суд материалы уголовного дела на троих жителей Ростовской области — двух молодых мужчин 20 и 21 года и их ровесницы женского пола. Все трое обвиняются в серии хищений, совершённых в отношении престарелых жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю

Оперативники краевого Управления уголовного розыска установили и прекратили противоправную деятельность фигурантов дела. Согласно материалам расследования, преступная схема реализовывалась в июне–июле 2025 года и строилась на классическом инструментарии телефонных аферистов.

Пожилым людям звонили неустановленные соучастники, запугивавшие их мнимой причастностью к денежным транзакциям в адрес государств, объявленных недружественными. Под давлением этой угрозы пенсионеры соглашались передавать наличные средства приезжавшим к ним посыльным. Группировка насчитывала не менее десяти участников с четко разграниченными функциями: руководитель координировал операции и распределял выручку, анонимные «операторы» психологически обрабатывали намеченных жертв по телефону, тогда как обвиняемые исполняли роли курьеров, водителей и наблюдателей. Для сокрытия следов участники систематически меняли абонентские номера, одежду и общались исключительно через мессенджеры.

Девять пенсионеров из различных муниципалитетов Ставропольского края лишились в общей сложности более 11,3 млн руб.

Преступную цепочку удалось разорвать, когда сотрудники полиции задержали курьеров в момент попытки завладеть накоплениями 81-летней жительницы Ставрополя — сумма составляла свыше 3 млн руб. Злоумышленников взяли под стражу в тот момент, когда они вручали пожилой женщине так называемую расписку. В ходе личного досмотра и обысков у задержанных изъяли пять мобильных устройств и иномарку класса кроссовер.

Двое фигурантов мужского пола помещены под стражу, их соучастница находится под домашним арестом. Уголовное преследование организаторов группировки выделено в самостоятельное производство — их разыскивают до сих пор.

Станислав Маслаков