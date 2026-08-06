Ростовстат показал средние цены на ЖКХ в донских городах

В Ростовской области представили данные о тарифах на жилищно-коммунальные услуги в шести муниципалитетах: Шахтах, Миллерово, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Сальске. Средние цены опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тариф на холодное водоснабжение по Ростовской области в целом составляет 59,38 руб. за кубометр, в Шахтах — 43,97 руб., в Миллерово — 38,53 руб., в Ростове-на-Дону — 63,23 руб., в Волгодонске — 54,69 руб., в Таганроге — 66,77 руб., в Сальске — 33,03 руб.

Тариф на водоотведение в среднем по региону — 43,22 руб. за кубометр, в Шахтах — 62,98 руб., в Миллерово — 44,12 руб., в Ростове-на-Дону — 40,80 руб., в Волгодонске — 29,70 руб., в Таганроге — 40,90 руб.

Стоимость услуг по снабжению электроэнергией по Ростовской области — 3,4 тыс. руб. за 100 кВт·ч, в Шахтах и Миллерово — 3 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 2,8 тыс. руб., в Волгодонске — 4,5 тыс. руб., в Таганроге — 4,3 тыс. руб., в Сальске — 4,6 тыс. руб.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на Дону оценивается в 45,47 руб. за кв. м, в Шахтах — 51,91 руб. за кв. м, в Миллерово — 32,26 руб. за кв. м, в Ростове-на-Дону — 43,31 руб. за кв. м, в Волгодонске — 40,55 руб. за кв. м, в Таганроге — 47,26 руб. за кв. м, в Сальске — 55,82 руб. за кв. м.

Плата за холодное водоснабжение и водоотведение по области составляет 684 руб., в Шахтах — 738 руб., в Миллерово — 478 руб., в Ростове-на-Дону — чуть более 1 тыс. руб., в Волгодонске — 736 руб., в Таганроге — почти 540 руб., в Сальске — 519 руб.

Плата за горячее водоснабжение в месяц с человека в Ростовской области — 870 руб., в Шахтах — 778 руб., в Миллерово — 738 руб., в Ростове-на-Дону — 1,2 тыс. руб., в Волгодонске — 896 руб., в Таганроге — 990 руб., в Сальске — 838 руб.

Тариф на горячее водоснабжение на Дону оценивается в 2,7 тыс. руб., в Шахтах — 266 руб. за кубометр, в Миллерово — 247 руб. за кубометр, в Ростове-на-Дону — 413 руб. за кубометр, в Волгодонске — 285 руб. за кубометр, в Таганроге — 314 руб. за кубометр, в Сальске — 234 руб. за кубометр.

Константин Соловьев