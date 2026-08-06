В Дагестане имущественный комплекс «Тамады» выставили за 11,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тамада» объявил о продаже производственного комплекса предприятия, признанного банкротом почти шесть лет назад. Имущество выставили на торги посредством публичного предложения с начальной ценой 11,53 млн руб. Прием заявок пройдет с 10 августа по 4 сентября, итоги планируют подвести 4 сентября на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов», следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для продажи стало положение о порядке реализации имущества должника, утвержденное в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Республики Дагестан.

В состав единственного лота вошел производственный комплекс общей площадью 4,4 тыс. кв. м, расположенный в Кизлярском районе Дагестана. Покупателю предлагают проходную, двухэтажное административное здание с кабинетами, производственное помещение, склад, гаражи, трансформаторную подстанцию и несколько навесов. Все объекты размещены на земельном участке площадью 45 тыс. кв. м. При этом организатор торгов отдельно обращает внимание потенциальных покупателей на существенное обременение: срок аренды земельного участка истек еще в 2017 году, поэтому новому собственнику предстоит самостоятельно урегулировать вопрос оформления прав на землю.

Согласно условиям процедуры, победитель должен будет подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после получения предложения конкурсного управляющего, а полностью оплатить приобретенное имущество — в течение 30 дней после заключения сделки. Торги проходят в форме публичного предложения с закрытой формой подачи ценовых предложений.

ООО «Тамада» зарегистрировали в 1999 году в селе имени Карла Маркса Кизлярского района. Основным видом деятельности компании являлось производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов. Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 18 сентября 2020 года предприятие признали несостоятельным, после чего в отношении него открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили Шамиля Ахмедханова.

Конкурсное производство продолжается уже почти шесть лет. За это время управляющий предпринимал попытки оформить имущественные права должника для последующей реализации активов. В частности, в 2023 году он обратился в Росреестр с заявлением о государственной регистрации права собственности общества на земельный участок, связанный с производственной площадкой. Однако регистрационные действия приостановили, после чего спор дошел до арбитражного суда. В 2024 году суды первой и апелляционной инстанций признали действия регистрационного органа законными и отказали конкурсному управляющему в удовлетворении требований. Именно поэтому в документации к нынешним торгам отдельно указано, что право аренды земельного участка прекратилось еще в 2017 году, а покупатель приобретает имущественный комплекс с учетом этого обстоятельства.

Станислав Маслаков