В Шахтах устанавливают причины разгерметизации газового баллона на АЗС

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия на автозаправочной станции в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации правоохранителей, накануне, 5 августа, во время заправки газового баллона произошла разгерметизация оборудования, в результате чего находившийся рядом мужчина получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, повлекших происшествие», — отмечается в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Константин Соловьев