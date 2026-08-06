В Шахтах устанавливают причины разгерметизации газового баллона на АЗС
Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия на автозаправочной станции в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
По информации правоохранителей, накануне, 5 августа, во время заправки газового баллона произошла разгерметизация оборудования, в результате чего находившийся рядом мужчина получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, повлекших происшествие», — отмечается в сообщении ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.