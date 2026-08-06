До конца года в Ростове-на-Дону могут обустроить 112 площадок для ТКО

В Советском районе Ростова-на-Дону завершили монтаж 24 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Из них 19 выполнены из бетонных конструкций, пять — из ламелей. Еще четыре площадки находятся в работе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все площадки обустраиваются в рамках единой концепции и оснащаются отсеками для крупногабаритных отходов, что позволяет предотвращать появление несанкционированных свалок. До конца года городские коммунальные службы планируют обустроить 112 современных площадок на муниципальных территориях: 79 — из бетонных ограждающих конструкций, 33 — с применением ограждений из ламелей (профлист).

Помимо этого, региональный оператор к октябрю установит еще 36 площадок из ламелей.

Константин Соловьев