«Россети» вложат 10,5 млрд рублей в электросети Ставропольского края в 2026 году

В ходе рабочей встречи в Москве губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин договорились о направлении свыше 10,5 млрд руб. на развитие и модернизацию электросетевого комплекса региона в 2026 году, сообщает пресс-служба корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети» Фото: «Россети»

Энергетическая инфраструктура Ставрополья получит масштабное финансирование: по итогам переговоров между руководством региона и крупнейшей электросетевой компанией страны объем капиталовложений на предстоящий год определен в размере более 10,5 млрд руб.

Встреча главы края с топ-менеджером «Россетей» состоялась в российской столице. Стороны обсудили ключевые направления работы в электросетевом секторе: выполнение регуляторного соглашения, деятельность компании как системообразующей территориальной сетевой организации, а также подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Активное жилищное строительство в Ставрополе и на курортах региона формирует устойчивый спрос на дополнительные энергетические мощности — именно этот фактор стал одним из главных обоснований для столь значительных вложений. Помимо жилых кварталов, в зоне приоритетного внимания оказались спортивно-оздоровительные и социальные объекты.

«Группа "Россети" последовательно решает задачи по повышению надежности электроснабжения Ставропольского края. В Ставрополе и в курортной зоне наблюдается значительный рост строительства жилья, спортивно-оздоровительных и социально значимых объектов, что требует своевременного обеспечения потребителей дополнительной мощностью. В 2026 году планируем инвестировать в развитие и модернизацию инфраструктуры региона более 10,5 млрд руб.», — заявил Андрей Рюмин.



Владимир Владимиров, в свою очередь, напомнил о долгосрочной программе, рассчитанной до 2030 года: она охватывает реконструкцию и возведение энергообъектов, обновление распределительных сетей, а также укрепление технической базы отрасли. «Это инвестиции в будущее края, которые помогут сократить риски технологических нарушений и создать запас мощности для дальнейшего развития региона», — подчеркнул губернатор.

Часть проектов уже воплощена в текущем году. Новое электроснабжение получили туристический кластер и завод по переработке полимеров из вторичного сырья на юге Ставрополья, а также агропредприятие в станице Марьинской. В магистральном сегменте завершено переустройство энерготранзита, направленное на развитие курортной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод.

Отдельно на встрече шла речь о ремонтной кампании «Россетей» в регионе. Технические работы ведутся по утвержденному графику. Совокупный объем мероприятий по обслуживанию и восстановлению сетевого хозяйства в 2026 году превысит 1,8 млрд руб.

Станислав Маслаков