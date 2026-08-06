Жители Кубани стали больше жаловаться на работу МФО

Жители Краснодарского края в первом полугодии 2026 года направили в Банк России почти 7,5 тыс. жалоб, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте микрофинансовых организаций. За январь—июнь клиенты МФО подали около 960 обращений — более чем в полтора раза больше, чем годом ранее. Чаще всего заявители жаловались на навязывание дополнительных услуг, невозможность вернуть уплаченные за них средства, а также на сложности с погашением задолженности.

В Банке России отмечают, что одной из причин увеличения числа таких обращений стала активность компаний, предлагающих услуги по избавлению граждан от долгов. По оценке регулятора, подобные организации нередко вводят клиентов в заблуждение, обещая результаты, которые не могут гарантировать.

Количество жалоб на банки составило 3,8 тыс. Обращения, связанные с навязыванием дополнительных услуг и приостановкой денежных переводов, стали поступать чаще, тогда как число жалоб на затягивание сроков рассмотрения обращений снизилось. В ЦБ напоминают, что финансовые организации обязаны рассматривать обращения граждан в течение 15 рабочих дней, а в отдельных случаях срок может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

Регулятор также напомнил о предстоящих изменениях в законодательстве. С 1 сентября 2027 года банки будут обязаны раскрывать клиентам полную информацию о финансовых продуктах и услугах, включая существенные условия и риски.

Кроме того, с 1 октября 2027 года граждане смогут получать через портал «Госуслуги» уведомления о новых кредитах и займах, оформленных на их имя. Для этого банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения в бюро кредитных историй, которое направит соответствующую информацию в личный кабинет пользователя. В Банке России считают, что эта мера усилит защиту граждан от мошенничества и позволит своевременно реагировать на незаконно оформленные обязательства.

Вячеслав Рыжков