Ставрополье привлекло свыше 213 млрд рублей инвестиций в прорывные проекты

Глава регионального Министерства экономического развития Ставрополья Антон Доронин сообщил о промежуточных итогах работы по стратегическим инициативам, закрепленным в Модели экономического развития Ставропольского края. Соответствующий доклад был представлен директору Департамента социально-экономического развития СКФО Михаилу Харсиеву, а также представителям других субъектов федерального округа. Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам министра, совокупный объем освоенных капиталовложений с момента запуска программы достиг 213,3 млрд руб., из которых свыше 99 млрд руб. составляют средства частных инвесторов. Плановое задание по данному показателю исполнено на 105%.

Параллельно в регионе сформировано около 21,3 тыс. новых рабочих мест — результат превысил целевое значение на 18,2 процентных пункта. Суммарный объем произведенных товаров и оказанных услуг в рамках инициатив составил 106,9 млрд руб. при исполнении плана на уровне 109,4%.

Антон Доронин пояснил принципиальное отличие «прорывных» проектов от стандартных инвестиционных механизмов: «Такие инициативы развивают приоритетные отрасли экономики и не просто становятся флагманами на территории края, но и выводят субъект на новый уровень развития. Прорывные проекты отражают глобальные цели всей страны на мировом уровне».

Отдельно чиновник остановился на туристско-рекреационном потенциале Кавказских Минеральных Вод. Ставропольский край вошёл в перечень наиболее посещаемых российских регионов по итогам первого полугодия. По оценке министра, дальнейший рост привлекательности территории напрямую связан с реализацией инвестиционных проектов и обустройством курортной инфраструктуры. Система контрольных точек в рамках стратегических инициатив обеспечивает непрерывный мониторинг всех процессов.

До конца года региональные власти намерены сосредоточить усилия на подтягивании показателей по каждому из проектов. Антон Доронин пообещал опубликовать итоговый срез результатов по завершении второго полугодия.

Станислав Маслаков