СКР возбудил уголовное дело после возгорания на АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при розничной продаже бензина и дизельного топлива (по ч. 1 ст. 238 УК РФ) из-за пожара на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа 2026 года сотрудник коммерческой организации на АЗС на проспекте Королева в донской столице нарушил требования пожарной безопасности. Бензин и дизельное топливо отпускались с использованием пластиковых емкостей объемом 1 л, не предназначенных для хранения и перевозки топлива. Это спровоцировало возгорание на заправке. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что МВД возбудило уголовное дело по факту масштабного пожара в Ворошиловском районе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Подозреваемый, житель города Мелитополь, был задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертизы. Следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются.

Константин Соловьев