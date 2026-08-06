Турпоток Дона превысил показатель прошлого года на 18%

Туристический поток в Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года достиг 922,5 тыс. поездок, превысив плановый показатель в 700 тыс. единиц, установленный госпрограммой «Туризм и гостеприимство». По данным минэкономразвития региона, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», результат оказался на 18% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Росту турпотока, по данным ведомства, способствуют природное и культурное наследие региона, развитие новых форматов путешествий — водного, промышленного и агротуризма, — а также выгодное расположение вблизи федеральной трассы М-4 «Дон». Вместе с тем ситуация на рынке топлива корректирует поведение автотуристов: часть путешественников переносит отпуск, сокращает маршрут или выбирает отдых ближе к дому. При этом туроператоры массовых отмен туров пока не фиксируют. Наиболее существенным барьером для развития туризма в регионе остается приостановка авиасообщения.

В рамках национального проекта в Ростовской области предусмотрено субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для поддержки общественных инициатив, а также реализации проектов по созданию некапитальных объектов вблизи трассы М-4 «Дон». В 2026 году в регионе поддержаны 16 проектов на общую сумму 167,9 млн руб. На 2027 год запланировано 177,4 млн руб., из которых 63,6 млн руб. направят на развитие автотуризма.

Константин Соловьев