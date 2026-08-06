В Таганроге ремонт театра за 577 млн рублей могут завершить в сентябре 2027 года
В театре имени А. П. Чехова в Таганроге начался четвертый этап реконструкции. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Фото: соцсети Андрея Фатеева
Работы, на которые выделили 577 млн руб., разбиты на девять этапов. Сейчас строители обновляют кровлю, приводят в порядок подвалы и устанавливают новые окна. Несмотря на небольшие задержки, ситуация находится под контролем, отметил господин Фатеев.
До конца года планируется завершить замену всех окон, отделку помещений и модернизацию сценического оборудования. Одним из наиболее сложных инженерных решений станет изготовление и монтаж поворотного круга сцены — по словам проверяющих, она является одной из крупнейших на театральном юге страны. Ход реставрации проверили совместно с министром культуры Анной Дмитриевой.
Полностью завершить реконструкцию учреждения планируют к 200-летию театра - в сентябре 2027 года.