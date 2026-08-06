Карачаево-Черкесия нарастила производство минералки на 15% в 2026 году

Карачаево-Черкесия закрепила за собой статус ведущего производителя минеральной воды в стране: по итогам января–июня 2026 года республика опередила все остальные регионы России по этому показателю, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

За первые шесть месяцев текущего года предприятия КЧР выпустили 393,1 млн литров минеральной воды. В аналогичный период 2025 года объём составлял 342,2 млн литров. Прирост достиг 14,9%. Одновременно доля республики в совокупном российском производстве увеличилась с 19,8% до 22,5%.

В пятерку лидеров по выпуску минералки среди регионов страны также вошли Ставропольский край (343,8 млн л), Новосибирская область (123,4 млн л), Республика Дагестан (72,1 млн л) и Приморский край (62,2 млн л).

Наряду с производственными успехами в КЧР фиксируется заметное оживление сбыта. Годом ранее объем реализованной местной минеральной воды превышал 2 млн литров, тогда как в отчетном периоде он вырос до 3 млн литров. Выручка от продаж при этом увеличилась существенно: с 90,6 млн руб. до 152,3 млн руб. Средняя отпускная цена одного литра поднялась с 42,7 до 49,6 руб.

Схожая динамика прослеживается и в соседнем Ставропольском крае, где сбыт минеральной воды вырос с 15,6 млн до 16,4 млн литров. Денежный эквивалент продаж при этом перешагнул отметку в 1 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель в 841,8 млн руб. Стоимость литра ставропольской минералки увеличилась с 52,8 до 60,1 руб.

Еще в 2025 году число производителей минеральной воды и безалкогольных напитков на Ставрополье выросло на 10 предприятий, а в стадии реализации находились восемь инвестиционных проектов в этой отрасли общей стоимостью свыше 6,5 млрд рублей. Крупнейшими центрами водного производства в крае стали Минераловодский округ, Ессентуки и Железноводск. Ставропольские предприятия поставляют свою продукцию в 26 государств мира, а совокупный экспорт минеральных и питьевых вод по итогам 2025 года превысил 50 тыс. тонн.

Станислав Маслаков