Акустический рок-концерт, певец Lida и иммерсивный спектакль

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты и стендап-шоу «Что у вас случилось?», посмотреть спектакли и кино. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

7 августа в 19:00 на «Кроп Арене» выступит певец Lida, исполняющий треки на стыке поп-рейва, евроданса, панка и хип-хопа. Широкую известность получил после релиза альбомов «Жабы атаковали планету Земля» (2019) и «Юность 2020». Автор хитов «Тряси», «ЧСВ», «Лада турбо спейс» и «Фото со звездой».

Стоимость билетов — от 3600 руб. (16+)

8 августа в 18:00 в клубе «Эссе» пройдет концерт саксофониста Хэрбена Вассера.

Музыкант считается одним из самых ярких представителей современной европейской джазовой сцены. Участник Национального джазового оркестра Нидерландов и проекта Jong Metropole представит программу из собственных композиций и любимых джазовых стандартов. В этот вечер вместе с ним на сцену выйдут признанные мастера джазовой сцены: Элина Келешян (рояль), Филипп Терацуян (контрабас) и Григорий Дерацуев (ударные).

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

8 августа в 19:00 в клубе «Галерея» пройдет акустический концерт рок-группы Neverlove. Коллектив из Москвы стал популярен в 2020 году благодаря платформе TikTok. Популярные треки группы – «Иногда», «Красавица», «Альтушка».

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Театр «Человек в кубе» покажет в пятницу в 19:00 спектакль «Старуха Изергиль». Он рассказывает историю о сыне орла Ларре, о том, как жестоко он был наказан за свою гордость, а также историю жизни самой старухи Изергиль – страстные и невероятно насыщенные истории о ее похождениях, о ее любви, о ее потерях и грехах.

Стоимость билетов — 1000 руб. (12+)

Также в театре «Человек в кубе» в субботу в 19:00 состоится моноспектакль «Мой блистательный развод» по сценарию ирландской писательницы Джеральдины Эрон. Как заявляют организаторы, зрителей ждет «ироничная исповедь одинокой женщины», которая отвечает на вопрос «как выжить после развода?».

Стоимость билетов — 1700 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В пятницу в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» состоится заключительный показ российского мультфильма для взрослых «Непокой». Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.

Стоимость билетов — 430 руб. (18+)

Также 7 августа в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» покажут новейшую 4К-реставрацию фильма Жана-Люка Годара «На последнем дыхании». Главный герой Мишель Пуакар — прожигатель жизни, зарабатывающий на жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок. Однажды Мишель убивает полицейского просто для того, чтобы избежать неприятных расспросов. С этой минуты его начинают преследовать неприятности.

Стоимость билетов — 550 руб. (16+)

В кинотеатре «Большой» в воскресенье в 15:00 можно будет посмотреть балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». На экране покажут спектакль Венской государственной оперы. Хореография Рудольфа Нуреева, 1964 год.

Стоимость билетов — 550 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

В субботу в 18:00 в Доме офицеров пройдет стендап-шоу «Что у вас случилось?». Три комика будут вызывать по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить свой запрос. Далее комики-терапевты совместно со зрителем-пациентом обшучивают и решают его проблему.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

В субботу в 20:00 в Ростове пройдет иммерсивный спектакль-экскурсия по городу «Ростов-папа. Шухер на Богатяновке». Действие разворачивается в 20 е годы XX века, слом эпох. В самом сердце старого Ростова, на Богатяновке, главарь ростовской банды, Ванька «Медик», подозревает свое ближайшее окружение в связи с новой властью и полицией. «Вы станете свидетелями сюжета, основанного на реальных событиях из криминальной жизни города и страстей, которые кипели когда-то в той самой прослойке ростовского общества, из-за которой к Ростову навсегда приросло прозвище „папа“. Острые эмоции: от мрачной безысходности до циничного, горького юмора. Приглашаем вас заглянуть за фасад благополучного купеческого города и увидеть Ростов, который веками скрывался в тени»,— описывают представление организаторы.

Стоимость билетов — 1600 руб. (12+)

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