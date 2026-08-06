Вероятность проведения матча «Ростова» против «Рубина» на домашней арене оценили в 80%

В Ростове-на-Дону ураган, прошедший в городе 28 июля, повредил медиафасад «Ростов Арены» — с фасада сорвалось около 20 кассет. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта Алексей Обвинцев на пресс-конференции в «Интерфакс Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пластины размером примерно 1,5 на 1 метр весом от 35 до 40 кг каждая. По словам министра, плоские листы при срыве способны планировать, что создает дополнительную опасность. Для оценки ущерба и рисков привлекли специализированную организацию. По его результатам руководство региона приняло решение дополнительно защитить входные группы стадиона на случай повторения сильного ветра. Восстановительные работы планируется завершить на следующей неделе. В моменте пресс-конференции на стадионе по теме восстановления стадиона проводится оперативное совещание.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Ростов» объявляла, что по независящим причинам, связанным с последствиями непогоды, домашний матч против ЦСКА был перенесен в Москву.

Игровое поле, по словам господина Обвинцева, находится в хорошем состоянии. Матч четвертого тура Российской Премьер-лиги «Ростов» — «Рубин», запланированный на 15 августа, с вероятностью 80% пройдёт со зрителями.

Константин Соловьев