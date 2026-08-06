Из-за ограничений в аэропорту Сочи задерживаются около 120 рейсов

В аэропорту Сочи продолжают корректировать расписание после неоднократного введения временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. По данным на утро 6 августа, задержаны около 120 рейсов, а восемь самолетов по решению авиакомпаний направили на запасные аэродромы. Изменения затронули как международные, так и внутренние направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Наиболее продолжительная задержка зафиксирована на рейсе NE-689 авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх. Самолет должен был вылететь еще 5 августа, однако отправление перенесли почти на 21 час. По состоянию на утро ограничения на выполнение полетов еще сохранялись.

Почти на 23 часа сдвинули вылет рейса SU-640 авиакомпании «Аэрофлот» в Стамбул. Согласно обновленному расписанию, самолет должен отправиться в 12:10. Из-за этого изменили время выполнения следующего рейса по этому маршруту. Вместо первоначальных 13:40 вылет перенесли на 20:10.

Изменения затронули и направление Сочи—Тель-Авив. Рейс WZ-931 авиакомпании Red Wings задержали более чем на 18 часов — до 10:00. Рейс A4-5025 авиакомпании «Азимут» перенесли примерно на три часа.

Более чем на 17 часов задержали рейс WZ-555 в Батуми. Самолет должен вылететь не раньше 11:55. Из-за переноса отправления часть пассажиров не успела на стыковочные рейсы.

Корректировки коснулись и внутренних перевозок. Рейс авиакомпании «Икар» в Казань перенесли более чем на сутки — с 5 августа на 15:00 6 августа. Несколько рейсов «Аэрофлота» по маршруту Сочи—Москва (Шереметьево) также вышли из расписания, при этом один из самолетов прибудет в столицу почти на сутки позже первоначального времени.

По информации пресс-службы аэропорта, на 10:00 обстановка в терминале оставалась спокойной. Для пассажиров дополнительно установили 300 мест для сидения, выделили отдельное помещение для семей с детьми. Авиакомпании организовали размещение пассажиров задержанных рейсов в гостиницах, а также обеспечивают их питанием и напитками.

Мария Удовик