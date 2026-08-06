Комитет по охране наследия Дона взыскивает 286 млн рублей с ППК ВСК

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 10 сентября 2026 года заседание по иску регионального комитета по охране объектов культурного наследия к ППК ВСК о взыскании 286 млн руб. ущерба, причинённого объектам археологического наследия федерального значения. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

О каких именно объектах археологического наследия федерального значения идет речь — в материалах дела на данном этапе рассмотрения не говорится. Суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении третьих лиц. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены: Министерство обороны РФ, Федеральное казённое предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ», АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (АО 31 ГПИСС), Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие», а также Власкин Николай Михайлович.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ППК «Военно-строительная компания» зарегистрировано в 2020 году в Москве. Основной вид деятельности — деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации.

Суду предложено сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора в досудебном порядке. Истцу предписано при наличии оснований уточнить требования и представить дополнительные доказательства, ответчику — обосновать заявленные доводы, третьим лицам — направить в материалы дела мотивированные отзывы на исковое заявление.

Тат Гаспарян