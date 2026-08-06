Опубликован список укрытий рядом с пляжами Новороссийска
Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новороссийска обнародовало подробный порядок действий для отдыхающих и жителей города на случай возникновения угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ
Как рассказали «Ъ-Кубань» в ведомстве, согласно инструкциям, при получении сигнала «Внимание всем!» спасательные службы задействуют систему громкоговорителей, чтобы оперативно оповестить людей о необходимости незамедлительно покинуть береговую линию и направиться в укрытия. К процессу эвакуации одновременно подключают полицию, Росгвардию и казаков.
Одновременно с этим управление ГО и ЧС опубликовало полный перечень адресов, где оборудованы укрытия для населения. Список привязан к каждой пляжной зоне:
- «Дельфин», «Матрос», Центральный пляж, «Русское море» и «Адмирал» — ТЦ «Черноморский» (Набережная им. Адмирала Серебрякова, 27А), ТЦ «Сити Парк» (27) и подвалы домов на ул. Шевченко (22 и 22, корп.1).
- «Нептун» — КТ «Нептун» (Набережная Адмирала Серебрякова, 53), ГСК 110 (55/1) и ул. Суворовская, 32А.
- «Кристалл» — ул. Суворовская, 32А, Набережная Адмирала Серебрякова, 69 и ул. Суворовская, 79.
- «Лагуна» и «Суджукская коса» — проспект Ленина, 52А и 91А.
- «Алексино» — проспект Ленина, 99 и 101.
- «Мысхако» — ул. Рассветная, 16А и пер. Счастливый, 26 (село Мысхако).
- «Дюрсо» — ул. Промышленная, 19 (село Абрау-Дюрсо).
Туристам и горожанам рекомендуется заранее скачать карту укрытий, чтобы в случае тревоги действовать без паники и ориентироваться на местности.