На Ставрополье средняя зарплата превысила 69 тысяч рублей

Номинальная начисленная заработная плата в Ставропольском крае в мае 2026 года составила в среднем 69 тыс. руб. Такие данные приводит Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее высокие доходы зафиксированы в четырех отраслях экономики. Лидером по уровню оплаты труда стала сфера финансов и страхования — средняя зарплата здесь достигла 100,1 тыс. руб. На втором месте оказался сектор информации и связи с показателем 92,3 тыс. руб. В тройку лидеров также вошла отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха, в ней средняя зарплата составила 83,6 тыс. руб. Четвертую строчку заняли обрабатывающие производства со средней зарплатой более 81,4 тыс. руб.

При этом в ряде отраслей уровень оплаты труда остается существенно ниже среднерегионального. Наименьшие зарплаты отмечены в сфере рыболовства и рыбоводства — 33 тыс. руб. Немного выше показатели в сегменте административной деятельности и сопутствующих услуг (45,8 тыс. руб.), гостиничном бизнесе и общественном питании (46,8 тыс. руб.).

Наталья Белоштейн