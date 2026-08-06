В модернизацию энергосистемы Дона до 2031 года вложат 21 млрд рублей

В Ростовской области до 2031 года реализуют 19 проектов по модернизации электросетевой инфраструктуры. Проектный портфель охватывает десятки подстанций и линий электропередачи. Общий объем вложений превышает 21 млрд руб. Соответствующая информация содержится в комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Ростовской области до 2036 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, сроки реализации варьируются от 2026 до 2031 года, при этом значительная часть работ запланирована именно на 2031 год. Это связано с масштабной заменой трансформаторного парка на ключевых подстанциях региона. Ряд проектов (строительство ПС «Новый Ростов», заходов на нее, реконструкция ВЛ Р1–Р12) отнесены к этапу проектно-изыскательских работ и намечены на 2026 год.

Одним из самых технически значимых проектов является реконструкция ПС 110 кВ Р7 в Ростове-на-Дону за 2,3 млрд руб. Проект предусматривает замену двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА каждый на трансформаторы мощностью 80 МВА. Увеличение мощности позволит снять ограничения для крупных потребителей и повысить устойчивость энергосистемы южной части города.

Еще одним важным проектом является реконструкция ПС 110 кВ АС8 в х. Большой Лог Аксайского района. На его реализацию предусмотрено 1,6 млрд руб. В рамках проекта подстанцию переведут на напряжение 110 кВ, построят РУ 110 кВ и установят два новых трансформатора 110/35/6 кВ по 16 МВА. Проект имеет важное значение для энергоснабжения Аксайского района, активно развивающегося в последние годы.

Третьим по значимости и объему вложений значится проект реконструкции ПС 110 кВ Р33 в Ростове (1,6 млрд руб.). Здесь предусмотрена замена двух трансформаторов 110/10/6 кВ (по 25 МВА) на трансформаторы по 40 МВА. Модернизация этой подстанции критически важна для обеспечения растущих нагрузок в городской черте и повышения надежности электроснабжения жилых и коммерческих объектов.

Ключевыми исполнителями выступают министерство промышленности и энергетики Ростовской области совместно с ПАО «Россети Юг» (для большинства проектов) и АО «Донэнерго» (в части проектов в Ростове). Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников.

География проектов охватывает как крупные городские агломерации (Ростов, Батайск, Волгодонск), так и сельские территории (х. Большой Лог, п. Октябрьский, с. Чалтырь). Технологически основной акцент сделан на замене устаревшего трансформаторного оборудования на более мощные и энергоэффективные аналоги. Диапазон мощностей новых трансформаторов — от 10 до 80 МВА. Кроме этого, в портфеле присутствуют проекты по строительству и реконструкции линий электропередачи, в том числе заходов на новые и реконструируемые подстанции. Протяженность новых линий варьируется от 1,79 до 6,5 км, что важно для интеграции объектов в существующую сеть.

Наталья Белоштейн