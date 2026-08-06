Авито расширяет доставку крупногабаритных товаров вместе с «Байкал Сервис»

Авито Доставка расширяет направление крупногабаритных отправок: пользователям стала доступна доставка через транспортную компанию «Байкал Сервис». Новый логистический партнер позволит безопасно отправлять и получать крупные грузы более чем в ста городах России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК» Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК»

Для отправки и получения заказа пользователю необходимо выбрать терминал «Байкал Сервис» при оформлении доставки, приехать в него с паспортом и показать сотруднику транспортной компании штрихкод из приложения Авито. Через этот же терминал покупатель сможет получить заказ.

«Мы последовательно развиваем Авито Доставку, чтобы пользователи могли безопасно покупать и продавать товары практически любых категорий и размеров. Подключение “Байкал Сервис” расширяет наши логистические возможности для крупногабаритных отправлений и делает такие сделки доступнее для пользователей по всей стране. Для нас важно, чтобы логистика не становилась ограничением при покупке или продаже, поэтому мы продолжаем развивать партнерскую сеть и делать доставку еще удобнее как для покупателей, так и для продавцов», — комментирует Евгений Шапиро, директор по логистике Авито.

«Байкал Сервис» обладает широкой филиальной сетью и многолетним опытом перевозки крупногабаритных грузов.

«Мы сотрудничаем с крупнейшими онлайн-площадками и гарантируем стабильную доставку грузов. Партнерство с Авито — еще один важный шаг, который позволит обеспечить быструю и качественную отправку, а также комфортное получение товаров для пользователей платформы», — отмечает руководитель проектов доставки ООО «Байкал-Сервис ТК» Валерий Никулин.

К отправке доступны крупногабаритные товары весом до 200 кг и стоимостью от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Доставка доступна для широкого перечня категорий — от мебели, бытовой техники и товаров для ремонта до автозапчастей, велосипедов, музыкальных инструментов и других товаров, соответствующих требованиям сервиса.

Предварительно упаковывать товар не нужно — сотрудники транспортной компании помогут подобрать оптимальный способ защиты груза в зависимости от его характеристик: обрешетку, пузырчатую или стрейч-пленку. Срок хранения отправления составляет до 7 дней с момента поступления в терминал с возможностью продления еще на 7 дней. Все этапы доставки отображаются в личном кабинете пользователя на Авито.

На все крупногабаритные товары, оформленные через Авито Доставку с партнером «Байкал Сервис», распространяются механики безопасной сделки. Денежные средства перечисляются продавцу только после того, как покупатель получит товар, проверит его и подтвердит, что с заказом все в порядке.

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