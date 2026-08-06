В Гуково загорелся мусорный полигон

На полигоне ТКО в Гуково произошло возгорание мусора на площади около 200 кв. м. Прием отходов временно приостановлен. Используется как площадка временного накопления используется территория ООО «Экоцентр». Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

В тушении полигона задействованы пять единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор-погрузчик и три самосвала. Проводятся работы по пересыпке глиной.

Завершить работы планируется до 7 августа.

Наталья Белоштейн