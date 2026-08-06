В Крыму больше всего юрлиц закрылось в сферах торговли и недвижимости

В Республике Крым в январе—июне 2026 года ликвидировано 1151 юридическое лицо. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 65% — чем за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Больше всего крымских компаний закрылось в таких сферах бизнеса, как «торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» — 151, «операции с недвижимым имуществом» — 125, «торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» — 120, «строительство зданий» — 104, «деятельность общественных организаций» — 82. Также в топ-10 областей по количеству ликвидаций вошли «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» — 65, «работы строительные специализированные» — 36, «деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» — 33, «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» — 31, «деятельность в области права и бухгалтерского учета» — 30.

В последние годы в республике стабильно растет и количество юрлиц, признанных банкротами. В первом полугодии 2023 года их было 30, 2024 года — 37, 2025 года — 38, 2026 года — 42.

В число отраслей с наибольшим количеством банкротств в январе—июне 2026 года вошли «торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» — 8, «строительство зданий» — 8, «операции с недвижимым имуществом» — 5, «деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» и «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» — по 3, «торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», «торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт», «лесоводство и лесозаготовки», «производство напитков» — по 2.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество ликвидаций юрлиц за год увеличилось на 22%.

Маргарита Синкевич