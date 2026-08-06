Председатель ЗСК рассказал о развитии санаторно-курортного комплекса Кубани

Развитие санаторно-курортного комплекса остается одним из приоритетных направлений работы органов власти Краснодарского края, заявил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, санаторно-курортная отрасль играет важную роль не только в туристической сфере, но и в экономике региона, обеспечивая налоговые поступления и поддерживая широкий круг смежных отраслей, включая общественное питание, транспорт и сферу услуг.

Юрий Бурлачко отметил, что по итогам 2025 года Краснодарский край принял более 18 млн туристов, несмотря на ограничения в авиасообщении, сложную международную обстановку и последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Объем оказанных в отрасли услуг превысил 141 млрд руб., а налоговые поступления в краевой бюджет составили 15,5 млрд руб.

По его словам, развитию отрасли способствует действующая система законодательной поддержки, благодаря которой санаторно-курортный комплекс занимает второе место в инвестиционном портфеле региона.

В настоящее время в Краснодарском крае работают около 11 тыс. объектов размещения общей вместимостью более 300 тыс. номеров. Системы «все включено» и «ультра все включено» используют 86 объектов. На территории региона функционируют более 600 пляжей.

Особое внимание председатель ЗСК уделил санаторно-курортному лечению. В крае действуют 204 санаторно-курортные организации, ежегодно принимающие до 1,5 млн человек. Кроме того, туристам доступны более 780 объектов показа и 342 туристических маршрута.

Комментируя ситуацию на побережье Анапы и Туапсинского района, Бурлачко отметил, что она остается предметом постоянного внимания властей, однако постепенно стабилизируется. По его словам, окончательные итоги туристического сезона пока оценивать преждевременно, но регион продолжает принимать туристов.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что краевые власти намерены и дальше совершенствовать законодательные механизмы поддержки санаторно-курортной отрасли и создавать условия для ее дальнейшего развития.