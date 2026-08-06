В центре Ростова ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома
Режим повышенной готовности из-за опасности обрушения конструкций аварийного дома по ул. Большая Садовая, 94 ввели в Ростове-на-Дону. Строение признано аварийным и подлежит реконструкции. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В муниципалитете добавили, что состояние несущих конструкций создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.
Для безопасности горожан по периметру опасной зоны установлены фан-барьеры. Доступ в огражденную территорию строго ограничен.