На Дону на поддержку участников долевого строительства направлено 3,6 млн рублей

НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» в 2025 году направило почти 3,6 млн руб. на поддержку участников. В получении компенсационных выплат помощь оказана 61 заявителю. Соответствующая информация содержится в отчете фонда на сайте правительства региона. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Представители фонда участвовали в 21 судебном разбирательстве, три были из которых завершены в 2026 году. Продолжается работа по 18 делам. За отчетный период организация обработала 234 обращений граждан, выполнена 63 контрольных поручения.

Одним из достижений года стало введение в эксплуатацию многоквартирного дома в Новочеркасске по ул. Дубовского, 18. Региональный фонд, выступая техническим заказчиком, обеспечил полный контроль качества строительства и своевременное получение всех необходимых разрешительных документов.

Отдельное внимание уделялось сопровождению деятельности ЖСК «Южный» в Ростове-на-Дону и ЖСК «Менделеевский» в Аксае. По итогам работы ЖСК «Менделеевский» вернул в областной бюджет 13,4 млн руб. неиспользованных средств.

Таким образом, деятельность фонда в 2025 году позволила существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков и обеспечить защиту прав участников долевого строительства в Ростовской области.

Наталья Белоштейн