Ставрополье вошло в топ-10 регионов по числу турпоездок

По итогам первого полугодия 2026 года Ставропольский край занял девятое место среди регионов России по количеству туристических поездок, приняв 800 тыс. путешественников. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Безусловным лидером туристической привлекательности стала Москва, куда приехало 6,4 млн гостей. В топ-10 также вошли Краснодарский край (4,2 млн поездок), Московская область и Санкт-Петербург (по 3,3 млн визитов), Татарстан (1,5 млн), Свердловская область (1,1 млн), Тюменская область (980 тыс.) и Ростовская область (864 тыс. туристов).

За отчетный период общее число поездок по России составило 43,2 млн, что на 4,3% превышает показатели прошлого года. Заметный рост продемонстрировал и въездной туризм — иностранные гости совершили 2,5 млн визитов, что на 20,1% больше год к году.

Наталья Белоштейн