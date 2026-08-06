На Кубани количество ликвидаций юрлиц за год увеличилось на 22%

В январе—июне 2026 года в Краснодарском крае закрылось 4014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Больше всего компаний закрылось в оптовой торговле (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) — 732, розничной торговле (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) — 436 и в области строительства зданий — 359. В топ-10 сфер бизнеса по количеству ликвидаций юрлиц в первом полугодии 2026 года вошли «операции с недвижимым имуществом» — 264, «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» — 188, «работы строительные специализированные» — 175, «деятельность в области права и бухгалтерского учета» — 140, «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» — 129, «разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» — 107, «деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» — 89.

Количество юрлиц, признанных банкротом, сократилось со 149 в первом полугодии 2025 года до 143 в январе—июне 2026 года. Наибольшая часть пришлась на такие сферы бизнеса, как «оптовая торговля (кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)» — 31, «операции с недвижимым имуществом» — 19, «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» — 14, «строительство зданий» — 14, «работы строительные специализированные» — 11, «производство пищевых продуктов» — 7, «производство прочей неметаллической минеральной продукции» — 6, «деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» — 5, «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» — 5, «складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» — 4.

«Рост количества закрытий коммерческих организаций означает сжатие деловой активности и ухудшение устойчивости малого и среднего бизнеса. Причин этому несколько. Во-первых, это долговая нагрузка и кассовые разрывы у бизнеса, особенно в строительстве, торговле, гостиничном секторе и малом агросекторе. Во-вторых, высокие кредитные ставки, логистика и санкционные ограничения, что особенно болезненно для подрядчиков, поставщиков и компаний, работающих во внешнеэкономической деятельности. Таким образом, проблема в совокупности внешних и внутренних перегрузок, с которыми многие компании вошли в 2025–2026 год»,— прокомментировал первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Егор Робский.

Как ранее писал «Ъ-Кубань, налоговая задолженность бизнеса Краснодарского края за год выросла почти на 17%, а количество должников-юрлиц — почти на 40%.

Маргарита Синкевич